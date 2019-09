In den USA ist die Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat von Präsident Trump mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj veröffentlicht worden. In dem internen Papier kommt der Whistleblower zu der Einschätzung, dass das Weiße Haus eine komplette Mitschrift des Gesprächs geheim halten will. Dies spreche dafür, dass den Mitarbeitern der bedenkliche Inhalt des Telefonats klar gewesen sei.

Der Geheimdienstmitarbeiter schreibt weiter, er habe von mehreren Regierungsvertretern die Information erhalten, dass Trump darin die Macht seines Amtes nutze, um die Einmischung bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu erbitten.



Zuvor war die Geheimhaltung für die Äußerungen des Whistleblowers aufgehoben worden. Wegen der Vorgänge droht Trump ein Amtsenthebungsverfahren. Ihm wird vorgeworfen, die Ukraine unter Druck gesetzt zu haben, gegen den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Biden zu ermitteln. Trump weist dies zurück. Gestern veröffentlichte das Weiße Haus Details aus dem Telefonat mit Selenskyj, allerdings keinen Wortlaut des Gesprächs.