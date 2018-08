Ein deutscher Diplom-Ingenieur und dann auch noch von Siemens – das gilt in vielen Ländern der Erde bis heute als das Beste, was an Konstruktionskunst und Präzision überhaupt zu bekommen ist. Erst vor wenigen Tagen hat Siemens nahe Kairo einen Kraftwerkskomplex übergeben, der 40 Millionen Menschen mit Strom versorgt – fertiggestellt in einer Rekordzeit von nur zwei Jahren und trotz hoher Temperaturen vor Ort. Siemens ist nach wie vor eine unerreichte deutsche Industrie-Ikone von Weltruf. Der Umbau, den Vorstandschef Joe Kaeser heute vorstellte, wird den Konzern tiefgreifend verändern. Im besten Fall sichert er die Zukunft von Siemens.

Zwar ist vieles von dem, was zu den neuen drei selbstständigen Unternehmen unter dem Dach von Siemens gesagt wurde, Manager-Bla-Bla. Dass nur agile Unternehmen auf die Disruptionen einer digitalen Welt reagieren können, ist eine schon so ausgenudelte Erkenntnis von Unternehmensberatern, dass kein Unternehmenschef dafür noch Honorar zahlen sollte. Was aber damit gemeint ist, nämlich dass sich die Welt zunehmend vernetzt, dass Produktionsprozesse immer mehr und immer schneller von Computern gesteuert werden, das ist wahr und wichtig für jede Führung eines Unternehmens. Auch für die von Siemens.

Weggang der Kraftwerkssparte ist schmerzlich

Einem Großkonzern stellen sich die Herausforderungen von Digitalisierung und Robotik, von Künstlicher Intelligenz und Vernetzung noch einmal anders dar als einem Mittelständler. Die pure Größe ist ein Problem: Wer etwas ausprobieren möchte, das auch schiefgehen kann, wer unkonventionelle Partnerschaften sucht, hat es schwer in einer großen Verwaltung. Insofern ist der Plan Kaesers richtig, die kopflastige Münchner Verwaltung zu beschneiden und die Verantwortung dorthin zu geben, wo auch wirklich die Arbeit gemacht wird.

Dass die Energiesparte in die USA geht, wird schmerzlich sein für viele Mitarbeiter, besonders die, die die Kraftwerkstechnik von Siemens einst zu Weltgeltung geführt haben. Dass aber das Herz von Siemens, die "Digital Industries", also alles was mit Industrie 4.0 und wohl auch 5.0 und 6.0 zu tun hat, in Deutschland bleibt und dann auch noch in Nürnberg, wo wenig verwaltet und viel gearbeitet wird, das ist eine gute Nachricht. Zuerst für das Unternehmen Siemens selbst, weil aggressive Hedgefonds an einem bereits zum Teil auseinandergenommenem Unternehmen wenig Interesse haben dürften. Für den Standort Deutschland, weil Ingenieurskunst ein Markenzeichen der deutschen Industrie bleiben wird. Und für die Beschäftigten, die weiterhin stolz sein können, Ingenieurinnen und Ingenieure bei Siemens zu sein.

