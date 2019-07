Die Deutsche Bank erwartet für das zweite Quartal dieses Jahres einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro.

Das teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung in Frankfurt am Main mit. Für den Konzernumbau sollen bis 2022 außerdem weltweit 18.000 Stellen abgebaut werden. Die Neustrukturierung der Deutschen Bank werde im gleichen Zeitraum etwa 7,4 Milliarden Euro kosten. Risikoreiche Anlage- und Wertpapier-Positionen will das Geldhaus in einer internen sogenannten "Bad Bank" einbringen. Sie haben ein Volumen von rund 74 Milliarden Euro und stehen derzeit noch in der Bilanz.