Die Deutsche Bank hat für ihre Kürzungspläne die Zustimmung der Arbeitnehmerseite.

Verdi-Chef Bsirske, der im Aufsichtsrat der Bank sitzt, erklärte, die deutliche Verkleinerung des Investmentbankings sei eine radikale Neuausrichtung. Dadurch würden Arbeitsplätze in Deutschland langfristig stabilisiert. Man erwarte, dass die Deutsche Bank bei ihrer Neuaufstellung "wie bisher auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet und der Personalabbau der Beschäftigten sozialverträglich erfolgt". Betriebsratschef Schulze sagte im ARD-Fernsehen, die Arbeitsplätze müssten für die Zukunft gesichert werden, auch wenn der Umbau wehtue.



Die Deutsche Bank hatte angekündigt, in den kommenden Jahren rund 18.000 Stellen zu streichen. Die Gesamtbelegschaft wird damit um ein Fünftel reduziert. Das Geldhaus will sich demnach aus dem weltweiten Aktienhandel zurückziehen und risikoreiche Anlage- und Wertpapier-Positionen in eine interne sogenannte "Bad Bank" einbringen.



Der Vorstandsvorsitzende Sewing sagte im Fernsehsender n-tv, man habe keine andere Möglichkeit, als den Konzern umzubauen. Die Bank müsse sich auf ihre Stärken konzentrieren.