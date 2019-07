Die Deutsche Bank will in den kommenden Jahren rund 18.000 Stellen streichen.

Das Unternehmen teilte nach einer Aufsichtsratssitzung in Frankfurt am Main mit, im Zuge des Konzernumbaus solle die Zahl der Mitarbeiter bis 2022 um ein Fünftel auf 74.000 reduziert werden. Das Geldhaus will sich demnach aus dem weltweiten Aktienhandel zurückziehen und risikoreiche Anlage- und Wertpapier-Positionen in einer internen sogenannten "Bad Bank" einbringen. Die Gesamtausgaben für die Umstrukturierung sollen sich auf voraussichtlich 7,4 Milliarden Euro belaufen. Deshalb rechnet die Deutsche Bank für das zweite Quartal dieses Jahres mit einem Verlust von 2,8 Milliarden Euro.