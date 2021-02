Nach dem Putsch in Myanmar sind Details über das vom Militär installierte Kabinett bekannt geworden.

Medienberichten zufolge besteht dieses aus elf Personen und setzt sich größtenteils aus Generälen und früheren Militärspitzen zusammen. Außerdem seien Mitglieder der von der Armee gestützten Partei USDP daran beteiligt. Viele der jetzt ernannten Minister waren bei der Parlamentswahl im November als Kandidaten gescheitert.



Während des einjährigen Notstands hat General Min Aung Hlaig die Befehlsgewalt inne. Er verkündete auch die Zusammensetzung des neuen Kabinetts. Es ist nach wie vor unklar, wo sich die bisherige de-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und zahlreiche Spitzenpolitiker nach dem Militärputsch aufhalten. Der UNO-Sicherheitsrat in New York befasst sich heute in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Putsch. Die Beratungen finden per Videokonferenz und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.