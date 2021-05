Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hat Mali wegen des dortigen erneuten Putsches vorerst ausgeschlossen.

Dies wurde nach einem Ecowas-Sondergipfel in der ghanaischen Hauptstadt Accra mitgeteilt. Die Staats- und Regierungschefs forderten die Wiedereinsetzung einer zivilen Regierung in Mali bis spätestens Februar kommenden Jahres.



An dem Treffen hatte auch der Anführer der malischen Putschisten, Oberst Goita, teilgenommen. Er war am Freitag zum neuen Interims-Staatschef des Landes erklärt worden. Die Armee hatte vor einer Woche den bisherigen Übergangspräsidenten Ndaw und Regierungschef Ouane abgesetzt. Grund war die geplante Umbildung der Regierung; Goïta fühlte sich offenbar übergangen. Einen ersten Putsch unter dem Oberst hatte es bereits im August 2020 gegeben.



In dem Krisenstaat sind neben französischen Einheiten im Rahmen von EU- und UNO-Missionen auch Soldaten der Bundeswehr stationiert.

