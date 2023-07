Putsch in Niger

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, verteilt den Militärputsch im Niger. (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

Alle Parteien müssten sich der Gewalt enthalten und die Rechtsstaatlichkeit achten, betonte UNO-Generalsekretär Guterres in einer Mitteilung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell zeigte sich ebenfalls besorgt. In Brüssel sagte er, die Europäische Union bekräftige ihre volle Unterstützung für Präsident Bazoum und bleibe bei der Überzeugung, dass Niger ein unumgänglicher Partner der Europäischen Union in der Sahelzone sei.

Bundesentwicklungsministerin Schulze erklärte, der Putschversuch müsse enden und die demokratische Ordnung des Landes wieder hergestellt werden. Die Bevölkerung habe das Recht auf eine friedliche und demokratische Entwicklung. "Wo Militärs mit Gewalt nach Macht greifen, schaden sie ihrem Land", schrieb Bundesaußenministerin Baerbock auf Twitter . Zuvor hatte das Auswärtige Amt erklärt, man verurteile den Versuch von Teilen des Militärs, die verfassungsmäßige demokratische Ordnung Nigers umzustoßen.

EU-Militärmission: 100 deutsche Soldaten auf Stützpunkt in Haupstadt Niamey

Erst Ende 2022 hatte die Europäische Union eine Militärmission im Niger beschlossen, um den Terrorismus in der Region zu bekämpfen. Deutschland stellt für die auf drei Jahre angelegte EU-Mission bisher nur einige wenige Soldaten, die in der Hauptstadt Niamey sind. Die Bundeswehr unterhält dort einen Lufttransportstützpunkt, auf dem rund 100 deutsche Soldaten arbeiten. Der Stützpunkt ist auch Drehkreuz für den laufenden Abzug der Bundeswehr aus dem benachbarten Mali. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde auch deutsches Botschaftspersonal auf dem Gelände in Sicherheit gebracht.

Gestern Abend hatte eine Gruppe von Soldaten in Niger die Machtübernahme erklärt, nachdem sie den Präsidentenpalast gesperrt und Bazoum festgesetzt hatte. Der Generalstab der nigrischen Armee hat sich mittlerweile den Putschisten angeschlossen. In einer schriftlichen Erklärung rechtfertigte die Armeeführung die Absetzung von Präsident Bazoum unter anderem damit, dass eine Destabilisierung des Landes verhindert werden müsse. Zugleich warnte sie vor den verheerenden und unkontrollierbaren Folgen einer Militärintervention von außen.

Der festgesetzte Präsident Bazoum erklärte, er betrachte sich weiterhin als Staatschef. Er rief dazu auf, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu bewahren. Außenminister Massoudou sagte dem französischen Nachrichtensender France 24, die Regierung sei "die legale und legitimierte Autorität in Niger". Die Putschisten sollten ihre Forderungen im Gespräch klären. Massoudou sagte, dem Präsidenten gehe es gut, er habe mit Bazoum gesprochen.

Bazoum hatte sein Amt 2021 nach demokratischen Wahlen angetreten. Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso war Niger als Partnerland des Westens in der Sahelregion in den Fokus gerückt.

Ulf Laessing (KAS): "Illusion zu glauben, dass Niger ein Stabilitätsanker werden könnte"

Der Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung, Laessing, sagte im Deutschlandfunk, es sei eine Illusion des Westens gewesen, zu glauben, dass Niger ein Stabilitätsanker in der von Putschen geprägten Region werden könne . Der Niger sei - wie auch die Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso - ein fragiles Land, in dem die Politiker nicht genügend Vertrauen besäßen. Womöglich sei der Putsch von Militärs gestützt worden, die gegen eine allzu enge Kooperation mit Frankreich opponierten. Es bestehe jetzt die Gefahr eines Machtvakuums, in dem Dschihadisten an Einfluss gewinnen könnten.

Nach Einschätzung Laessings könnte der Miltärputsch in Niger außerdem den Abzug der Bundeswehr aus dem benachbarten Mali erheblich beeinträchtigen. Der Lufttransportstützpunkt in der Hauptstadt Niamey sei dafür von zentraler Bedeutung.

Auch die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann äußerte sich besorgt. Die Lage in Niger gestalte sich sehr unübersichtlich, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses der Funke-Mediengruppe. Entscheidend sei, dass der Abzug der deutschen Soldaten aus Mali über den Flughafen in Niger weiterhin geordnet stattfinde.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.