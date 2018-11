Die Bundesregierung hat sich auf Regelungen für Diesel-Fahrverbote geeinigt.

Wie das Bundespresseamt in Berlin mitteilte, sollen sie in dieser Woche vom Kabinett beschlossen werden. Vorgesehen sei eine Änderung des Bundesimmissionsschutz-Gesetzes, die Rechtssicherheit schaffen solle, wenn Kommunen ein Fahrverbot für ältere Diesel-Autos einführen. - Die Große Koalition hatte sich Anfang Oktober darauf verständigt, in Städten mit relativ geringen Überschreitungen des Grenzwerts für Stickoxide Fahrverbote für in der Regel nicht verhältnismäßig zu erklären. So solle es in Städten mit Höchstwerten von bis zu 50 Mikrogramm keine Fahrverbote geben. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Die Kommunen könnten allerdings weiter frei entscheiden. Außerdem solle es Ausnahmen für Diesel-Fahrzeuge mit den Abgasnormen Euro4 und Euro5 geben, wenn diese beispielsweise mit zusätzlichen Katalysatoren nachgerüstet würden.