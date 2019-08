Vor dem UNO-Sondergipfel zum Klimaschutz im September fordert eine Gruppe aus Forschern und Umweltschützern ein stärkeres Engagament der Bundesregierung.

Schon in den nächsten Monaten müsse das bisherige Ziel verschärft werden, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken, erklärte das Netzwerk Climate Transparency. Notwendig seien zudem ein wirksames Klimaschutzgesetz und eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes in den Sektoren Verkehr und Gebäude.



Mit Blick auf das Gipfeltreffen am 23. September in New York hatte bereits UNO-Generalsekretär Guterres mehr Ehrgeiz der paeinzelnen Länder verlangt.