Bundesentwicklungsminister Müller fordert einen stärkeren Kampf gegen Plastikmüll.

Der CSU-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen", Plastikmüll verschmutze die Umwelt in einem unglaublichen Ausmaß. Müller nannte es eine "Hiobsbotschaft", dass die Vereinten Nationen eine Verzehnfachung des Plastikmülls in den Meeren bis 2050 erwarteten. Das sei auch ein Problem für Menschen in den ärmsten Ländern, die auf den Fischfang angewiesen seien. Der Entwicklungsminister betonte daher die Bedeutung von wiederverwendbaren Verpackungsstoffen. Als überflüssig kritisierte Müller außerdem das Mikroplastik, das in den vergangenen Jahren in Duschgel oder Haarshampoo beigemischt worden sei; dafür gebe es längst Ersatz aus biologisch abbaubarer Zellulose.