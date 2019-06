Nach Ansicht des Forschers Thomas Macho ist die Haltung von Hunden, Katzen und anderen Heimtieren ähnlich problematisch wie die Massentierhaltung.

Es gebe gegen beides gute Gründe, sagte der österreichische Kulturwissenschaftler und Philosoph im Deutschlandfunk Kultur. Als Beispiel nannte er Umweltgesichtspunkte. Wenn man die ökologischen Fußabdrücke der Heimtierhaltung analysiere, könne man durchaus Zweifel bekommen, ob das eine sinnvolle Praxis sei. Man müsse allein an die Produktion von Hundefutter und ähnlichem denken. Die Zahl der Hunde habe in letzten 200 Jahren enorm zugenommen, führte Macho aus. Weltweit rechne man damit, dass es heute ungefähr eine halbe Milliarde Haushunde gebe. Allerdings lebe ein Großteil davon auch frei und nicht in einer Wohnung, schränkte er ein. Macho ist Leiter des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften an der Kunstuniversität Linz in Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören das Verhältnis von Mensch und Tier.