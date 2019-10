In Indien verzichten die Bahn und die staatliche Fluggesellschaft Air India künftig auf Einwegplastik.

Das Essen solle mit Wachs beschichteten Papptellern und -bechern serviert werden, erklärte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Mit Holzbesteck werde dann gegessen. Auch in den Bahnhöfen will die indische Regierung die Menschen zu einem nachhaltigeren Umgang mit Plastik ermutigen. In 4000 Bahnhöfen soll es Recyling-Stationen für Plastikflaschen geben. Läden dürften nicht mehr in Einwegplastik verpackte Ware verkaufen oder Plastiktüten verwenden. Täten sie das trotzdem, gebe es künftig Bußen, sagte der Sprecher. Premierminister Modi plant sogar, Einwegplastik bis 2022 im ganzen Land zu verbieten.



Umweltschutzorganisationen warnen jedoch, dass viele Ersatzmaterialien für Plastik nicht besser für die Umwelt sind. Pappgeschirr habe bei der Herstellung generell eine schlechtere Ökobilanz als Plastikgeschirr, sagte die Expertin Swati Sambyal vom Zentrum für Wissenschaft und Umwelt in Neu Delhi.



In Indien gelangen jedes Jahr Millionen Tonnen Plastik in die Umwelt. Das indische Verkehrsministerium will einen Teil davon einsammeln, recyceln und eine 336 Kilometer lange Straße bauen. Das entspricht etwa der Luftlinie zwischen Berlin und Bremen. Doch auch diese Lösung sieht die Müllexpertin kritisch: Es könnten Risse entstehen und Mikroplastik in den Boden gelangen.