Zum Schutz von Insekten gelten in Deutschland künftig strengere Regeln unter anderem für den Pestizid-Einsatz in der Landwirtschaft.

Der Bundestag beschloss am Abend nach jahrelangem Streit in der Koalition ein entsprechendes Gesetz von Bundesumweltministerin Schulze. Die SPD-Politikerin sagte in der Debatte, Anzahl und Vielfalt von Insekten gingen massiv zurück. Wer heute Insekten schütze, der sichere die Landwirtschaft von morgen. Die Grünen-Politikerin Lemke warf der Koalition vor, etwa bei der Lichtverschmutzung nur kleinteilige und halbherzige Maßnahmen zu ergreifen. Zudem bemängelte sie, dass es nur für 0,6 Prozent der Fläche verbindliche Beschränkungen für den Pestizideinsatz gebe.



Laut dem Gesetz sollen unter anderem zusätzliche Gebiete unter besonderen Schutz gestellt werden, die wichtige Lebensräume für Insekten sind, darunter Streuobstwiesen oder artenreiche Weiden. Auch Probleme mit nächtlichen hellen Lichtquellen als "Insektenfallen" sollen verhindert werden. Zum Paket gehören weitere Regeln für einen Ausstieg aus dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat, die der Bundesrat morgen besiegeln soll. Landwirte sollen einen zusätzlichen Millionen-Ausgleich für höheren Aufwand bekommen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.