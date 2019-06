Weltweit nehmen Menschen einer Studie der Umweltschutzorganisation WWF zufolge im Durchschnitt bis zu fünf Gramm Mikroplastik pro Woche auf.

Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Mikroplastik belaste die Luft, die Nahrung und das Wasser, so der WWF. Man könne nicht verhindern, ihm ausgesetzt zu sein. Inwiefern das Auswirkungen auf die Gesundheit habe, werde noch erforscht.



Die Umweltschutzorganisation hatte die Untersuchung bei einer australischen Universität in Auftrag gegeben.



Nach Angaben des WWF wurde seit dem Jahr 2000 so viel Plastik produziert wie in allen Jahren zuvor zusammen. Etwa ein Drittel der Plastikmenge gelangt demnach unkontrolliert in die Umwelt.