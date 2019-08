Bundesumweltministerin Schulze will nach eigenen Angaben ein landesweites Verbot von Plastiktüten auf den Weg bringen.

Ihr Ministerium erarbeite derzeit eine entsprechende gesetzliche Regelung, sagte Schulze der "Bild am Sonntag". Eine freiwillige Vereinbarung mit dem Handel sei bereits sehr erfolgreich. Seit 2016 sinke der Verbrauch der Tüten deutlich. Diese Entwicklung solle nun mit dem geplanten Verbot abgesichert werden. Schulze ließ offen, wann der Gesetzentwurf fertig sein soll.



Der Freistaat Bayern hat dem Zeitungsbericht zufolge bereits eine Initiative zum Verbot von Plastiktüten in den Bundesrat eingebracht. Die Länderkammer werde sich am 20. September damit befassen.