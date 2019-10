Die Robinie ist der Baum des Jahres 2020.

Mit ihren duftend weißen Blüten sei die Baumart ein schöner Farbtupfer in Deutschlands Parks, Gärten und Wäldern, teilte die Stiftung "Baum des Jahres" in Berlin mit. Die in Deutschland ursprünglich nicht heimische Robinie könne wegen ihrer hohen Widerstandsfähigkeit ein Hoffnungsträger im Klimawandel sein.