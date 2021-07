Bundesverkehrsminister Scheuer hat sich für eine Bahnreform ausgesprochen, die den bundeseigenen Konzern zu Klimaschutzzielen verpflichtet.

Man müsse sich in einer neuen Koalition Gedanken darüber machen, wie die Deutsche Bahn in die Zukunft gehe, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Gewinnmaximierung dürfe nicht an erster Stelle stehen.

Priorität müssten Klimaziele haben. Das könnte auch die Akzeptanz für neue Schienenwege erhöhen. Scheuer betonte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit eines großangelegten Bürgerdialogs. Man benötige die Infrastruktur, und zwar schneller. Es gehe außerdem darum, das Bahnsystem weiter zu digitalisieren. Mehr Digitalisierung ermögliche es, belastete Strecken zu entzerren, meinte der Minister.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.