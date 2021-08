SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat sich gegen ein Vorziehen des Kohleausstiegs in Deutschland ausgesprochen.

Man habe klare Vereinbarungen getroffen, sagte Scholz bei einem Besuch in Südbrandenburg. Diese seien wichtig für Unternehmen und Beschäftigte. Zu den Vereinbarungen gehöre auch, dass der Bund 40 Milliarden Euro einsetzen werde, um den Strukturwandel der Kohleregionen in Deutschland zu begleiten. Zudem forderte Scholz mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien. - Deutschland will bis spätestens 2038 schrittweise aus der Kohle aussteigen.



Nach der Veröffentlichung des Berichts des Weltklimarates war der Druck auf die Politik gestiegen, schneller auf den Klimawandel zu reagieren.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.