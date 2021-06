Der Klimawandel wirkt sich nach einer aktuellen Studie immer stärker auf Menschen und Umwelt aus.

Bei 31 von mehr als 100 untersuchten Wirkungen des Klimawandels bestehe dringender Handlungsbedarf, heißt es in der neuen Klimawirkungs- und Risikoanalyse des Bundes. Sie benennt beispielsweise tödliche Hitzebelastungen besonders in Städten, Wassermangel in Böden und schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft durch Extremwetter. Bei der Vorstellung der Studie betonte Bundesumweltministerin Schulze, es müsse rasch gehandelt werden. Viele Maßnahmen, wie die Pflanzung von Stadtbäumen, brauchten lange, ehe sie wirkten.



Die Klimawirkungs- und Risikoanalyse wird im Auftrag der Bundesregierung von Experten aus 25 Bundesbehörden erarbeitet.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.