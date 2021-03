Um Thüringens Wälder besser auf den Klimawandel einzustellen, sollen in diesem Jahr weitere zwei Millionen Laub- und Nadelbäume gepflanzt werden.

Bei etwa der Hälfte der Setzlinge handele es sich um Eichen, wie die Landesforstanstalt mitteilte. Außerdem sollen mehr als 200.000 Buchen, 120.000 Lärchen und Zehntausende Weißtannen, Bergahorne und Douglasien für eine bessere Mischung der Baumarten in den Wäldern sorgen. Mischwälder gelten als widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels etwa in Gestalt von langen Trockenphasen oder Stürmen. Gepflanzt wird im Frühjahr und im Herbst.



Vor allem Eichen besitzen laut "Thüringenforst" mit ihrem kraftvollen Wurzelwerk die Fähigkeit, auch trockene Witterungsphasen zu überstehen. Angesichts der infolge des Klimawandels enorm geschädigten Wälder hatte die rot-rot-grüne Landesregierung im vergangenen Jahr ein Sonderprogramm aufgelegt. In den nächsten 15 Jahren sollen 20 000 Hektar Fläche wieder bepflanzt werden und auf 45 000 Hektar für einen widerstandsfähigen Mix verschiedener Baumarten gesorgt werden.

