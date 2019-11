Die Menge von Verpackungsmüll in Deutschland ist im Jahr 2017 auf ein Rekordhoch gestiegen.

2017 fielen insgesamt 18,7 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an - nach Angaben des Umweltbundesamtes in Dessau sind das drei Prozent mehr als im Vorjahr. Pro Kopf und Jahr entsprach dies durchschnittlich 226,5 Kilogramm Verpackungsabfall.



Die Präsidentin der Behörde, Krautzberger forderte, auf unnötige und unnötig materialintensive Verpackungen zu verzichten. Häufig sehe man allerdings das Gegenteil, und selbst die Zahnpastatube sei nochmal verpackt. "Wir brauchen viel mehr Mehrweg, nicht nur bei Sprudel und Bier", führte sie aus. Seinen Kaffee könne man ebenso im Mehrwegbecher mitnehmen wie sein Essen in Mehrwegbehältern.

Trend zu kleineren Portionen und Verzehr außer Haus

Die Ursachen für den gestiegenen Verpackungsmüll seien vielfältig und reichten vom Wirtschaftswachstum, das mehr Produkte hervorbringe, über den Trend zu kleineren Portionen bis hin zum Verzehr außer Haus, heißt es vom Umweltbundeamt. Auch der Trend zum Online-Versand trage seinen Anteil dazu bei. Der Verpackungsexperte des Umweltbundesamtes, Kotschik, verwies im Deutschlandfunk auf den Trend etwa zu Ein- oder Zwei-Personen-Haushalten und die alternde Gesellschaft. Beide Gruppen verwendeten kleinere Packungseinheiten - dies führe wiederum zu einem Anstieg von Verpackungsmengen.



Der Anteil des von Privatpersonen verursachten Verpackungsmülls machte den Angaben zufolge zuvor mit 8,84 Millionen Tonnen 47 Prozent der Gesamtmenge aus. Damit stieg der Anteil der privaten Verbraucher um 3,8 Prozent auf umgerechnet 107 Kilogramm pro Kopf und Jahr.

Auch hohe Recyclingquoten

In Deutschland werde mit 70 Prozent allerdings auch viel recycelt, hob das UBA hervor. Der Rest sei größtenteils energetisch verwertet worden. Die Recyclingquote zeige jedoch bei den unterschiedlichen Verpackungen starke Schwankungen. Vergleichsweise hoch sei sie demnach bei Glas mit 84,4 Prozent, Papier und Karton mit 87,6 Prozent und Stahl mit 92,2 Prozent. Bei Kunststoffen (49,7 Prozent) und Holz (25,8 Prozent) jedoch ist den Experten zufolge noch viel Potenzial vorhanden.



Kunststoffverpackungen seien unter anderem wegen der Materialvielfalt schwierig zu sortieren und zu recyceln. Zudem gebe es zu viele Verpackungen mit unterschiedlichen Materialien oder mit Verbundkunststoffen. Getränkekartons zum Beispiel bestehen aus Karton und dem Kunststoff Polyethylen. Solche Kombinationen von Materialien können schwer zu trennen und damit schwer zu recyceln sein.

Nur "kosmetische Maßnahmen" wie das Plastiktütenverbot

Die FDP-Umweltpolitikerin Skudelny warf der Politik vor, der Verpackungsindustrie hinterherzuhinken, die bereits ressourcenschonende Verpackungen entwickle. Nötig sei eine Gesamtstrategie; das Umweltministerium müsse in der EU dafür sorgen, dass auf europäischer Ebene die Qualitätssicherung beim Einsatz von recycelten Materialien standardisiert werde, sagte sie AFP.



Auch die Grünen sprachen von einem Versagen der Bundesregierung. Diese dürfe die Kreislaufwirtschaft als Bestandteil ihrer Klimapolitik nicht weiter vernachlässigen, sagte die Umweltpolitikerin Hoffmann. Bislang gebe es nur "kosmetische Maßnahmen" wie das Plastiktütenverbot.