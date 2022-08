Eine Pottwalkuh mit ihrem Kalb (imago / Westend61)

Eine Sprecherin der US-Organisation "Pew Charitable Trusts" erklärte in New York, sie mach sich Sorgen, dass die Zeit verrine. Es bleibe nur noch eine Woche. - Die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen hatten am Montag nach vier erfolglosen Anläufen ihre Beratungen über ein Hochseeabkommen wieder aufgenommen. Die Gespräche sollen am Freitag enden. Derzeit wird nur etwa ein Prozent der Hochsee durch internationale Vereinbarungen geschützt. Umweltschutzorganisationen halten ein umfassendes Abkommen für dringend geboten, um die Weltmeere angesichts der Gefahren durch Erderwärmung, Verschmutzung und Überfischung besser zu schützen.

