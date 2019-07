Im Umweltausschuss des Bundestags gibt es Zustimmung für das Vorhaben, auf Videokonferenzen zu setzen, um Dienstreisen per Flugzeug zwischen Bonn und Berlin zu reduzieren.

Das Gremium solle mit gutem Beispiel vorangehen, erklärte der stellvertretende Ausschussvorsitzende Thews von der SPD. Die Obfrau der Unions-Fraktion, Weisgerber - CSU - sagte, die Chancen der Digitalisierung müssten in Zukunft stärker genutzt werden. Auch die FDP signalisierte Unterstützung für den Vorschlag.



Die Ausschussvorsitzende Kotting-Uhl und das Umweltministerium hatten verabredet, dass die Bonner Mitarbeiter der Behörde in Zukunft standardmäßig per Videokonferenz zugeschaltet werden.