Für die Umwelt in Australien war 2019 einem Forschungsbericht zufolge ein verheerendes Jahr.

Demnach erlebte der Kontinent verglichen mit den Durchschnittswerten der vergangenen zwei Jahrzehnte 36 Prozent mehr Tage, an denen die Temperaturen über 35 Grad Celsius betrugen. Die Niederschläge seien so gering gewesen wie seit Menschengedenken nicht mehr. In Australien wüteten bis vor einigen Wochen großflächige Wald- und Buschbrände, die gewaltige Schäden hinterlassen haben.