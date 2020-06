Klimaaktivisten haben für Freitag wieder bundesweit zu Protesten aufgerufen.

Wie das Bündnis "Fridays for Future" in Berlin mitteilte, ist die Anfang des nächsten Monats vorgesehene Verabschiedung des Kohleausstiegsgesetzes der Anlass für die Kundgebungen. Zudem wurde die Hauptversammlung des Energiekonzerns RWE angeführt. Weiter hieß es, in mehr als 20 Städten seien Mahnwachen, Demonstrationen oder andere Aktionen geplant.