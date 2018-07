In Deutschland gibt es nach Angaben des Umweltbundesamtes mehr Verpackungsmüll als in anderen europäischen Ländern.

Im Jahr 2016 fielen knapp 18,2 Millionen Tonnen an. Das entspreche einem Pro-Kopf-Verbrauch von 220,5 Kilogramm und sei der traurige Spitzenplatz in Europa, sagte die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Krautzberger. Der europäische Durchschnitt liegt bei 167,3 Kilo pro Kopf.



Als Gründe für den anhaltend hohen Verbrauch von Verpackungen in Deutschland werden verschiedene Faktoren genannt, darunter zusätzliche Funktionen wie Dosierhilfen, aufwendige Verschlüsse, kleinere Portionen, Versandhandel und Essen und Trinken zum Mitnehmen.

