Weltklimabericht

Emissionen eines Kohlekraftwerks. (PantherMedia / Ansgar Hiller)

Behördenpräsident Messner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Bericht zeige noch deutlicher als in der Vergangenheit, das man sich global auf einem völlig falschen Weg befinde. Nur mit einer vollständigen Umstellung der gesamten menschlichen Energieversorgung auf erneuerbare Energien könne man die globale Erhitzung stoppen.

Der Weltklimarat hatte gestern in Genf den dritten Teil seines Berichts vorgestellt, in dem er zu einem entschlossenen Kurswechsel beim Energieverbrauch aufruft. Die Welt müsse die Nutzung von Öl und anderen fossilen Brennstoffen stark drosseln und wesentlich energieeffizienter wirtschaften. Der Ratsvorsitzende Lee lobte aber auch die bisherigen Anstrengungen in vielen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.