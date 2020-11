Mobile Luftreiniger können in der Corona-Pandemie regelmäßiges Lüften und grundlegende Hygienemaßnahmen an Schulen nicht ersetzen.

Zu dieser Einschätzung kommt die Innenraumlufthyiene-Kommission des Umweltbundesamtes. Die Geräte wältzten lediglich die Raumluft um, sorgten aber nicht für die notwendige Luftzufuhr von außen. Laut der Kommission könnten die Luftreiniger aber eine sinnvolle Ergänzung für Klassenzimmer sein, in denen Fenster nicht ausreichend geöffnet werden können. Grundsätzlich empfiehlt die Innenraumlufthygiene-Kommission weiterhin, in Klassenzimmern die Fenster alle 20 Minuten für bis zu fünf Minuten weit zu öffnen.



Bund und Länder hatten zuvor beschlossen, am Präsenzunterricht festzuhalten. Aufgrund der steigenden Anzahl der Infektionen wurde eine Maskenpflicht für alle Schüler und Schülerinnen ab der 5. Klasse eingeführt.

