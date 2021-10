Der Abbau umweltschädlicher Subventionen könnte laut Umweltbundesamt für die nächste Bundesregierung einen finanziellen Spielraum in Milliarden-Höhe bringen. Nach Berechnungen der Behörde summierten sich die Vergünstigungen für Diesel, Vorteile bei der Dienstwagen-Steuer oder Befreiungen von Energie-Abgaben für die Industrie 2018 auf insgesamt rund 65 Milliarden Euro.

Es sei paradox, wenn der Staat mit Milliarden den Klimaschutz fördere und gleichzeitig klimaschädliche Produktions- und Verhaltensweisen subventioniere, erklärte UBA-Präsident Messner. Ein Beispiel dafür sei das "unsinnige Nebeneinander" von Dieselprivileg für Verbrenner und Kaufprämien für Elektroautos.

"Subventions-Abbau braucht Zeit"

SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Sondierungspapier vereinbart, auch die Subventionen in den Blick zu nehmen. In ihrem Papier heißt es wörtlich: "Wir wollen zusätzliche Spielräume dadurch gewinnen, dass wir den Haushalt auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben überprüfen."



Messner wies allerdings darauf hin, dass ein Subventions-Abbau Zeit brauche. Allein zwölf Milliarden Euro entfielen auf Steuervorteil für Kerosin und Flugtickets. Das sei nur auf EU-Ebene zu ändern. Auch sollten Härten für ärmere Menschen vermieden werden. Zudem sei die Höhe des Subventionsabbau nicht identisch mit dem gewonnenen finanziellen Spielraum. Er betonte außerdem: Ein Kurswechsel führe zwar zu klimafreundlicherem Verhalten, könne aber auf der anderen Seite den Staat auch Einnahmen kosten.

Einsparpotenzial ungenau

Für die Studie hatte das Amt die Subventionen des Jahres 2018 untersuchen lassen. Insgesamt entfiel in diesem Jahr nahezu die Hälfte der identifizierten umweltschädlichen Subventionen auf den Verkehrsbereich (47 Prozent), 39 Prozent auf Energiebereitstellung und -nutzung, neun Prozent auf die Land- und Forstwirtschaft sowie fünf Prozent auf Bau- und Wohnungswesen.



Tatsächlich sei die Summe der umweltschädlichen Subventionen höher als die für 2018 insgesamt geschätzten 65,4 Milliarden Euro, erklärte das Amt. Der Grund: Einige Zuschüsse könnten nicht quantifiziert werden und die Studie betrachte vor allem die Bundesebene.

