Das Umweltbundesamt fordert eine nationale Obergrenze für den Stickstoffausstoß.

Ab dem Jahr 2030 sollten insgesamt nicht mehr als eine Million Tonnen Stickstoff pro Jahr in die Umwelt gelangen, teilte das Umweltbundesamt anlässlich einer Internationalen Fachkonferenz mit. Nur so könnten bereits bestehende Schutzziele für Gewässer, Boden und die menschliche Gesundheit erreicht werden. Aktuell liege der jährliche Ausstoß bei 1,5 Millionen Tonnen im Jahr.



UBA-Präsident Messner sprach von einer ersten Etappe. Um einen flächendeckenden guten Umweltzustand in Deutschland zu erreichen, brauche es weitere Anstrengungen. Zu große Mengen Stickstoffdioxid führten beispielsweise zu potenziell gesundheitsschädlicher Luft- und Grundwasserverschmutzung.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.