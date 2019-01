Die Luftverschmutzung vor allem aus Diesel-Abgasen bleibt in vielen deutschen Städten höher als erlaubt.

Dies geht aus einer ersten Bilanz des Umwelt-Bundesamts für das vergangene Jahr hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach wurde 2018 in mindestens 35 Städten der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid überschritten. Die höchsten Belastungen wurden in Stuttgart und München gemessen. Für 28 der insgesamt 65 Städte, in denen der Grenzwert bereits im Jahr 2017 übertroffen wurde, lagen noch keine kompletten Zahlen vor.



Insgesamt hat die Luftbelastung durch Diesel-Abgase im vergangenen Jahr aber leicht abgenommen. Gründe sind laut Bundesamt Tempolimits und Verkehrsbeschränkungen, mehr neue Autos, Software-Updates zur besseren Abgasreinigung bei älteren Dieselfahrzeugen sowie das Wetter.