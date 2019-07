An der Spitze des Umweltbundesamtes steht ein Wechsel an.

Neuer Präsident der Behörde in Dessau wird der Nachhaltigkeitsforscher Messner. Das Bundeskabinett stimmte dem Personalvorschlag von Umweltministerin Schulze zu. Messner wird demnach im kommenden Januar Nachfolger von Amtsinhaberin Krautzberger, die in den Ruhestand geht. Die 64-Jährige leitete das Umweltbundesamt seit Mai 2014.



Messner ist derzeit Ko-Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats "Globale Umweltveränderungen" der Bundesregierung. Außerdem leitet er in Bonn als Direktor ein Fachinstitut der Universität der Vereinten Nationen.