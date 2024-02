Deutschlandweite Studie

Spuren eines gefährlichen Weichmachers wurden in Urinproben nachgewiesen (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Momentan erhebt das Umweltbundesamt in einer deutschlandweiten Studie aktuelle Daten zur Umweltbelastung der erwachsenen Bevölkerung. Dabei sind Rückstände des gefährlichen Weichmachers bisher in 28 Prozent der Urinproben entdeckt worden. Nach Angaben der zuständigen Toxikologin Marika Kolossa ist die entdeckte Substanz ein Abbauprodukt des Weichmachers Di-n-hexyl-Phthalat (DnHexP). Dieser Stoff gilt als fortpflanzungsschädigend. Daher ist er seit Jahren streng reglementiert und weitgehend verboten.

Herkunft des Weichmachers bislang unbekannt

Im vergangenen Jahr wurde die besagte Substanz erstmals in alten Urinproben von Kindern entdeckt. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen untersucht regelmäßig die Schadstoffbelastung von Kindern.

Seit dem Jahr 2013 steht der Weichmacher DnHexP in der Europäischen Union auf der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe. Er ist daher in kosmetischen Mitteln, Lebensmittelkontaktmaterialien und in Spielzeug nicht mehr zugelassen. Trotz dieser Beschränkungen wurden in 61 Prozent der untersuchten 250 Urinproben aus den Jahren 2020/21 Rückstände des Weichmachers nachgewiesen . Auch in Rückstellproben aus den Jahren 2017/18 wurde die Substanz gefunden, allerdings in geringeren Konzentrationen. Die Ursache dafür ist nach Angaben des Landesamts völlig unklar.

Das Umweltbundesamt versucht nun den Grund für die hohen Belastungswerte herauszufinden. Dazu arbeite man auch eng mit EU-Behörden zusammen, hieß es. Unter bestimmten Umständen könne die Substanz trotz des Verbots in der EU auftreten, etwa in Importerzeugnissen, die den Stoff enthalten, sagte Chemikalienexperte Lars Tietjen vom Umweltbundesamt. Er könne möglicherweise auch in alten in der EU produzierten Produkten erhalten sein.