Der NABU-Experte Kreiser hat vor einem massiven Verlust an Artenvielfalt weltweit gewarnt.

Von einem Stopp des Artensterbens, wie es die Staatengemeinschaft bis 2020 anstrebe, sei man derzeit weit entfernt, sagte Kreiser im Deutschlandfunk. Die Krise sei gigantisch, aber schleichend und unsichtbar und gerade deshalb so tückisch. Weltweit würden immer mehr Arten zerstört, ohne die langfristigen Folgen für die Natur genau zu kennen.



Gerade Deutschland habe ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Die Bundesregierung finanziere zwar Umweltprojekte in Entwicklungsländern, tue aber nichts, um die verheerende Bilanz ihrer eigenen Agrarpolitik zu verbessern. Die nicht naturverträgliche Landnutzung, der Einsatz von Pestiziden und auch die Fischerei stellen nach Ansicht des Experten große Probleme dar. Schwierig sei auch, dass ausgewiesene Schutzgebiete oft zu klein und zu fragmentiert seien. Deutschland habe in den vergangenen Jahren mehr als zwölf Millionen Vogel-Brutpaare verloren, auch von einstmals häufigen Arten wie Star und Feldlärche. Kreiser sieht weltweit aber auch Fortschritte beim Schutz einzelner Arten, etwa bei Seeadlern, Kranichen und Berggorillas.