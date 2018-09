Der Umweltexperte Braungart ruft zu einem Boykott des Grünen Punktes auf, um die Hersteller von Kunststoffen zu einem umweltfreundlicheren Design ihrer Produkte zu bewegen.

Die Verbraucher sollten Verpackungen oder Joghurtbecher nicht mehr in den gelben Sack werfen, sagte der Forscher der "Frankfurter Rundschau". Vielmehr sollten die Konsumenten alles ausgediente Plastik wieder massenhaft in die Läden zurückbringen. Er sei sich sicher, dass dann schnell gesunde und umweltfreundliche Produkte entwickelt sowie Recycling- und Kompostiersysteme für biologisch abbaubares Plastik eingerichtet würden, die ihren Namen auch verdienten.



Der Chemiker und Verfahrenstechniker betonte, Plastik an sich zu verteufeln, sei Unsinn. Richtig zusammengesetzt seien Kunststoffe ein hervorragendes Material, das Leben zu verbessern. Gefragt seien hier Gesetzgeber und Industrie.