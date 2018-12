Der Sozial- und Umweltwissenschaftler Michael Kopatz kritisiert das zögerliche Vorgehen vieler Regierungen beim Klimaschutz.

Das gesellschaftliche Problem Klimawandel sei nicht auf individueller Ebene zu lösen, sagte Kopatz im Deutschlandfunk (Audiolink). Es sei "der große Irrglaube in der Politik", zu denken, dass zum Beispiel die Verkehrswende in den Köpfen der Konsumenten stattfinden müsse. Jeder denke: Was bringt das schon, wenn ich auf das Auto verzichte und alle anderen machen weiter? Außerdem verändere niemand seinen Lebenswandel auf Grund eines Berichtes - und sei er noch so bedrohlich, glaubt Kopatz.



Stattdessen müsse die Politik durch gezielte Vorgaben die Produktion verändern, etwa indem ab 2030 nur noch Autos ohne Verbrennungsmotor zugelassen würden. Dann könne der Konsument gar nicht anders, als diese Autos zu kaufen. Aber diese Schritte erforderten politischen Mut, so Kopatz. Deshalb sollten sich alle Interessierten engagieren: "Reformer in der Politik haben es leichter, wenn die merken: Es gibt Druck aus der Öffentlichkeit."

"Riesentheater" um die Kohle

Der Umweltwissenschaftler vom Wuppertal-Institut sieht weltweit einen "enormen Lernprozess". China sei inzwischen ein Vorreiter beim Umweltschutz. Deutschland dagegen habe "den Peinlichkeitspreis verdient", weil der CO2-Ausstoß seit neun Jahren nicht mehr rückläufig sei. Durch ein schnelles Abschalten der Kohlekraftwerke könnte man die eigenen Klimaziele noch einhalten. Doch immer wenn es konkret werde, gebe es ein "Riesentheater" um Arbeitsplätze - und das, obwohl an der Kohle nur noch 20.000 Jobs hingen, von denen bis 2030 zwei Drittel durch Verrentung ausliefen.