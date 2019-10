Anwohner-Parkausweise in Städten könnten künftig teurer werden.

Bundesverkehrsminister Scheuer will zusammen mit Ländern und Kommunen prüfen, inwieweit die Obergrenze für das Bewohnerparken von derzeit 30,70 Euro pro Jahr neu gesteckt und von den Kommunen individuell festgesetzt werden könnte. Damit will das Bundesverkehrsministerium nach eigenen Angaben Rahmenbedingungen für die Kommunen schaffen, damit diese umweltfreundlichen Verkehrsmitteln den notwendigen Platz einräumen können. Es gehe auch darum, Klimaschutzziele zu erreichen.



Die Pläne für Anwohner-Parkausweise sollen beim ersten Treffen des sogenannten "Bündnis moderne Mobilität" im November erörtert werden. Dem Bündnis gehören das Bundesverkehrsministerium, die Verkehrsminister der Länder und die kommunalen Spitzenverbände an.