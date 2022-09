Energiekrise

Weihnachtsbeleuchtung in einer Einkaufstraße (IMAGO / Shotshop / IMAGO / Bassi)

Bundesgeschäftsführer Resch sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dies sollte in diesem Winter eine Selbstverständlichkeit sein. Er schlug eine Beleuchtungsgrenze von einem Baum pro Stadt und Gemeinde vor. Mehrere Städte hatten bereits angekündigt, die Beleuchtung zumindest in ihrem Umfang oder in ihrer zeitlichen Nutzung einzuschränken. Der Berliner Senat teilte mit, dass er die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kurfürstendamm und Unter den Linden in diesem Jahr nicht mit Geld unterstützen will. Dies passe nicht mit Aufrufen zur Sparsamkeit beim Energieverbrauch zusammen, sagte Wirtschaftssenator Schwarz.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.