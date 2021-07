Die Deutsche Umwelthilfe hat beim Bundesverfassungsgericht nach eigenen Angaben Klagen gegen Nordrhein-Westfalen, Bayern und Brandenburg eingereicht.

Diese Bundesländer stünden exemplarisch für eine verfehlte Klimaschutzpolitik, hieß es zur Begründung. Sie hätten es versäumt, Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen verbindlich festzulegen, etwa in der Verkehrspolitik. Den

Klagen - so die Umwelthilfe weiter - hätten sich rund 20 junge Menschen angeschlossen. In Anlehnung an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wollten die Beschwerdeführer nun auch die Landesregierungen per Urteil zu mehr Klimaschutz verpflichten.

