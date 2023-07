Umwelthilfe kritisiert Abschuss-Freigabe von Fischottern. (dpa)

Der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Müller, sagte, der Abschuss des Fischotters sei ein Desaster für den Artenschutz.

Das Landwirtschaftsministerium in Bayern hatte in einer Verordnung den Weg für die sogenannte "Entnahme" von Fischottern freigemacht. Im Osten von Bayern soll es demnach ab morgen erlaubt sein, Fischotter ohne einzelne Ausnahmegenehmigungen zu schießen. Grund sind laut Ministerium zunehmende Schäden für Fischzüchter. In den vergangenen zwei Jahren hätten einige Hundert der ehemals 10.000 Betriebe aufgegeben, hieß es.

Der Fischotter gehört zu den streng geschützten Arten. Nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung gilt er in weiten Teilen Deutschlands als ausgestorben.

