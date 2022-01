Vor dem Bundesverfassungsgericht liegt eine neue Beschwerde zum Klimaschutz vor. (Archivbild) (picture alliance / ZB / Patrick Pleul)

In einer Erklärung heißt es, die Beschwerde sei im Namen von neun Kindern und jungen Erwachsenen verfasst worden. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber im vergangenen Frühjahr in die Pflicht genommen, die Auflagen für den Klimaschutz deutlich nachzuschärfen. Zur Begründung führte das Gericht an, dass jüngeren Generationen größere Belastungen zugemutet würden als älteren.

Die Umwelthilfe argumentiert nun, auch das in der Folge nachgebesserte Gesetz reiche nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Gefordert werden denn auch Sofortmaßnahmen wie ein Tempolimit und eine Offensive für die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude.

