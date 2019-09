In Sibirien sind die Waldbrände nach Angaben der Forstbehörden gelöscht.

Landesweit gebe es derzeit keine Brandherde mehr, hieß es. Zuletzt waren noch rund 100 Einsatzkräfte und zwei Löschflugzeuge im Einsatz. In den vergangenen Monaten hatte es in vielen Waldregionen in Sibirien gebrannt. Betroffen war auch die Taiga, die als wichtig für das Weltklima gilt.



Offiziellen Angaben zufolge sind mehr als 90.000 Quadratkilometer Wald abgebrannt. Umweltschutzverbände gehen allerdings von einem weitaus größeren Ausmaß aus. In Sibirien kommt es im Sommer immer wieder zu Waldbränden. Sie fielen in diesem Jahr wegen Trockenheit und Hitze aber extremer aus als sonst.