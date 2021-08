In den Waldbrandgebieten rund um das Mittelmeer entwickeln sich neue Brandherde.

Zehntausende Feuerwehrleute sind im Einsatz, auch in zahlreichen Touristenorten. Die Einsatzleitungen zählen hunderte Brandherde. Allein Italien meldete über 800 Brände, darunter allein 250 auf Sizilien. Auf dem griechischen Peloponnes mussten Einwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden. Auf der griechischen Insel Rhodos ist ein weiterer großer Waldbrand ausgebrochen. Besonders angespannt ist die Lage nach Einschätzung der Behörden in der Türkei, wo die Flammen immer wieder durch starke Winde angefacht werden. Im Süden des Landes mussten erneut dutzende Hotels und Dörfer evakuiert werden. Mindestens zehn Menschen kamen durch die Feuer ums Leben.



Für die Türkei sind es die schlimmsten Brände seit gut einem Jahrzehnt. Seit Jahresbeginn wurden nach Behördenangaben fast 95.000 Hektar Fläche durch Brände zerstört. Die EU hat nun Hilfe zugesagt und schickt mehrere Löschflugzeuge aus Spanien und Kroatien in die Türkei.

