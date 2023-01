Das belgische Kernkraftwerk Tihange ist stillgelegt worden. (IMAGO/Future Image/)

Die Stilllegung des 40 Jahre alten Meilers bei Lüttich sorge für deutlich mehr Sicherheit in Deutschland und Belgien, sagte Lemke der "Rheinischen Post". Zugleich verwies die Grünen-Politikerin auf die Pläne der belgischen Regierung, in zwei Jahren drei weitere Reaktoren vom Netz zu nehmen. Dies sei ein großer Gewinn für die nukleare Sicherheit in Europa, betonte sie.

Der Block 2 des Atomkraftwerks Tihange wird heute endgültig heruntergefahren. Die Abschaltung soll nach Betreiberangaben bis Mitternacht vollzogen sein. Politiker und Atomkraftgegner in Deutschland hatten sich jahrelang für ein Aus des Meilers eingesetzt, der rund 50 Kilometer von Aachen entfernt liegt und dessen Betrieb wegen wiederholter Pannen kritisiert wurde.

