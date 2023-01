Straßenbau und Umweltschutz

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) - Archivbild vom Dezember 2022. (IMAGO / Mike Schmidt)

Deutschland habe bereits jetzt das nach Japan zweitdichteste Straßennetz der Welt, sagte die Grünen-Politikerin im Deutschlandfunk. Zudem habe man in den letzten Jahrzehnten sehr einseitig auf die Straße als Verkehrsträger gesetzt und dabei die Schiene vernachlässigt. Sie sprach sich allerdings dafür aus, Schäden an Straßen und Brücken rasch zu beseitigen. Verzögerungen bei Straßenbauprojekten liegen nach ihren Worten nicht am Umwelt- und Klimaschutz. Häufigstes Problem sei fehlendes Personal, betonte Lemke.

