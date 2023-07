Die Grünen-Politikerin erklärte, die Pläne erlaubten es, dass große Mengen an gentechnisch veränderten Pflanzen ohne vorherige Risikoprüfung auf Äcker und damit letztlich in die Supermärkte gebracht würden. Auch, dass keine Kennzeichnung für die Verbraucher vorgesehen sei, halte sie für falsch.

Kritik kam zudem von Verbraucherschützern, Vertretern der biologischen Landwirtschaft und Umweltverbänden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina begrüßten hingegen die Neuauflage des europäischen Gentechnikrechts.

Die EU-Kommission hatte ihren Entwurf am Mittag vorgestellt. Lebensmittel, die aus mit neuen Methoden der Gentechnik gezüchteten Pflanzen hergestellt werden, sollen künftig nicht mehr gekennzeichnet werden müssen, wenn die Veränderungen auch durch herkömmliche Züchtungsmethoden hätten entstehen können. In der Bio-Landwirtschaft soll dagegen auch in Zukunft kein genmodifiziertes Saatgut eingesetzt werden dürfen.