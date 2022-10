Grünen-Parteitag

Der Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Bonn (IMAGO / Marc John)

Man habe in den vergangenen Monaten nicht nur Hilfreiches für den Klimaschutz beschlossen, sagte Lemke. Dafür sei der Ort Lützerath im Kohleabbaugebiet in Nordrhein-Westfalen ein Symbol. Sie forderte die Delegierten auf, auf das zu schauen, was die Grünen in der Bundesregierung bereits umgesetzt hätten. Dazu gehöre der Plan für einen vorgezogenen Ausstieg aus der Kohle. Damit blieben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde.

Die mit dem Energiekonzern RWE geschlossene Kohle-Vereinbarung sorgte für Kritik auf dem Parteitag. Gastrednerin Neubauer kritisierte, wenn RWE die ermöglichte Auslastung nutze, werde durch den vorgezogenen Kohle-Ausstieg keine einzige Tonne CO2 eingespart. Die Fridays-for-Future-Aktivistin warf die Frage auf, was Realpolitik in der Klimapolitik sei. Weder Kanzler Scholz noch Finanzminister Lindner oder CDU-Chef Merz seien die Realität, sondern Dürren, Hitzetote und Katastrophen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.