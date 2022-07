Trockenheit

Steffi Lemke, Bundesumweltministerin (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Derzeit sei die Trinkwasserversorgung in Deutschland nicht gefährdet, sagte die Grünen-Politikerin dem Portal "ntv.de". Damit das so bleibe, solle jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten. Lemke betonte, man brauche eine Wasserstrategie, die sich mittel- und langfristig stärker auf die Folgen der Klimakrise ausrichte. Die Erstellung von Hitze-Aktionsplänen liege in der Verantwortung von Ländern und Kommunen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute vor einer hohen Wärmebelastung. Kleinkinder und Senioren sollen sich möglichst nur im Schatten aufhalten, Anstrengungen vermeiden und viel trinken. Bei den hohen Temperaturen sei besondere Vorsicht im Umgang mit Alkohol geboten, betonte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass bereits morgen die Temperaturen sinken. Gegen Nachmittag sei lokal mit Unwettern zu rechnen, so der DWD.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.