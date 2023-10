Krieg im Nahen Osten

Bundesumweltministerin Steffi Lemke kritisiert die Aktivistin Thunberg und Fridays for Future International. (picture alliance / dpa / Axel Heimken)

Lemke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die unsäglichen Äußerungen zerstörten das große Vertrauen, das viele in die Integrität der Bewegung gehabt hätten. Es sei dringend notwendig gewesen, dass sich die deutsche Fridays-for-Future-Gruppe und die Aktivistin Neubauer klar und eindeutig abgegrenzt und den Terror der Hamas uneingeschränkt verurteilt hätten.

Thunberg und "Fridays for Future International" stehen wegen ihrer Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern in Gaza und teils antisemitischen Aussagen in der Kritik. Der Fridays-for-Future-Dachverband etwa hatte von einem Völkermord an den Palästinensern gesprochen und Israel als Apartheidsstaat bezeichnet.

